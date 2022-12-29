Объекты электроснабжения нижнекамского предприятия СИБУРа представили педагогам КНИТУ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Сочетание силовых устройств в энергетике и информационных технологий»

Педагоги кафедр электропривода и теоретических основ теплотехники КНИТУ прошли стажировку на НКНХ. В течение двух дней сотрудники вуза знакомились с системой электроснабжения предприятия, цифровыми технологиями автоматизации процессов выработки тепловой и электрической энергии, а также теплогазоснабжения.

Гости посетили распределительную подстанцию Жаркова — оттуда электроэнергия распределяется по главным понизительным подстанциям (ГПП). Подстанция №3 снабжает производства завода олигомеров и гликолей, ГПП №4 — азотно-кислородную станцию, а ГПП №5 построена в рамках реализации проекта строящегося этиленового комплекса ЭП-600.

— Такая программа очень важна для преподавателей — они сами знакомятся с оборудованием производства и понимают специфику работы, к которой готовят студентов, — отметил Николай Владимирович. — Например, если брать сферу энергетики, то у каждого производителя оборудования имеются свои особенности в облуживании. И если педагог понимает, какое основное оборудование используется на предприятии, он может акцентировать на этом внимание и обучать ребят более точечно, направленно. Так повышается квалификация специалистов, которые придут к нам на работу после окончания университета. А молодые специалисты, знающие специфику работы оборудования и принципы его обслуживания, всегда были и будут на вес золота.

На второй день пребывания на «Нижнекамскнефтехиме» педагоги на ПГУ-ТЭС познакомились с цифровыми технологиями автоматизации электротехнических комплексов и систем химико-технологических производств, умными сетями (Smart Grid), технологиями больших данных и распределенного реестра.

Главный технолог завода СПС Джадат Вафин и главный энергетик Александр Солдаткин рассказали о производственных мощностях, технологиях и оборудовании своего производства.

Во время экскурсии гостям объяснили и экологические аспекты работы, например, как на заводе проходит нейтрализация и очистка промышленных и сточных вод. Сотрудники КНИТУ отметили, что такие стажировки очень важны — они повышают уровень подготовки студентов.

— Мы познакомились не только с энергетическим оборудованием, но и с цифровыми технологиями, на которые тоже собираемся переходить в учебном процессе, — рассказал заведующий кафедрой электроприводов и электротехники КНИТУ Валерий Макаров. — Поэтому то, что мы сегодня увидели, — большой плюс для нас: то самое сочетание силовых устройств в энергетике и информационных технологий. Очень радует, что такие технологии существуют на НКНХ не только в проектном варианте, но и успешно работают.

Как отметил Валерий Макаров, сотрудники КНТУ увидели еще и перспективу научного сотрудничества с предприятием.

— Будет очень здорово, если получится организовать стажировку и практику на вашем производстве для наших студентов. Сейчас они учатся по большому счету на компьютерных тренажерах, но «живое» оборудование, особенно современное, практически не видят. Это большой минус, потому что, приходя на производство, ребята фактически вынуждены переучиваться, — отметил Валерий Геннадьевич, добавив, что для команды энергетиков КНИТУ оказалась интересной собственная генерация электроэнергии на НКНХ.

— Мы много слышали об этом, знаем, что это перспективно, но для меня ваше предприятие — первое, где я увидел действующий вариант. Хотелось бы поддерживать с вами связь, чтобы узнавать о генерации не только из учебников, а именно от промышленников — тех, кто реализует это на практике.

Соглашение о сотрудничестве

Напомним, в апреле этого года КНИТУ И СИБУР подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках студенты смогут принять участие в корпоративной целевой программе СИБУРа, а преподаватели пройти стажировки на предприятиях компании.

В дополнение к базовой программе вуза студенты получат доступ к тренажерным комплексам, а также возможность пройти вебинары с участием ведущих ученых всех вузов-партнеров СИБУРа.

— Благодаря в том числе поддержке СИБУРа нам удалось победить в конкурсе «Передовые инженерные школы». Это большой грант, который был объявлен Министерством науки и образования России. Всего в России будет создано 30 передовых инженерных школ, одна из них — на базе нашего университета. Программа будет включать подготовку специалистов нового поколения, исследования и разработки в интересах компании, — пояснили в КНИТУ.

Главной инженерной задачей новой школы будет разработка промышленных технологий закрывающего типа по наиболее наукоемким, востребованным, имеющим высокий потенциал коммерциализации направлениям химической отрасли.

Реклама: ПАО «Нижнекамскнефтехим». Токен: Pb3XmBtzsyhoKN2isAUj3Uw2adCdpZzvLzsU8n2

СИБУР и КНИТУ договорились и о совместных научных проектах. Одно из направлений научных исследований касается катализаторов и сырья для производства продукции малотоннажной химии. Его разработкой в том числе занимаются сотрудники «Нижнекамскнефтехима».

Как отметили в КНИТУ, преподаватели, посетившие Нижнекамское предприятие СИБУРа в 2022 году, уже выразили желание пройти стажировку в более расширенном формате, чтобы изучить интересующие их процессы и оборудование более детально. В следующем году также ознакомиться с работой НКНХ планируют сотрудники кафедры общей химической технологии.

Лилия Егорова. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»