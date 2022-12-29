Петербуржец приложил фото с убитыми детьми в гимназии №175 для получения загранпаспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Житель Санкт-Петербурга приложил фотографию с убитыми детьми в казанской гимназии №175, чтобы получить загранпаспорт. Мужчина рассказал, что сделал это, потому что у него не принимали фотографии, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Заявление 46-летний петербуржец подавал в управление МВД РФ по Приморскому району Петербурга через портал госуслуг. Сам он утверждает, что подавал заявление около десяти раз — и все попытки оказались неудачными, поскольку его фотографии не принимали.

В какой-то момент он выпил, разозлился и загрузил на портал снимок из гимназии №175 в Казани, где в прошлом году 11 мая произошла стрельба. Фотография из школьного класса уже во время происшествия распространилась в социальных сетях.

В трагедии 11 мая 2021 года в Казани погибли девять человек — семь учеников и две учительницы. Не менее 143 пострадавших получили телесные повреждения различной степени тяжести и психическое расстройство. Подробности заседания, «божественные» комплексы Галявиева и детали подготовки налета на казанскую гимназию — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко