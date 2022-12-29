Леонов: «Ак Барс» не смог пригласить иностранных тренеров из-за политики

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Хоккейный клуб «Ак Барс» вел переговоры с иностранными тренерами, но ему помешала сложная геополитическая обстановка. Об этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал «РИА Новости».

— На сегодня все решения приняты, знаю, что был ряд кандидатур по поводу нового тренера, но, видимо, геополитическая обстановка не позволяет сейчас свои задачи и желания реализовывать. Вернулся наш прославленный Билялетдинов, — сказал Леонов.

Говоря о игре казанцев под руководством предыдущего главного тренера, Леонов отметил, что игра «не складывалась», несмотря на звездный состав. Сейчас же, по словам министра спорта, наметилась положительная тенденция.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, что главным тренером «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов официально стал 27 декабря. Контракт с ним подписан до конца сезона-22/23. Исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко продолжает работать в клубе в качестве ассистента. До этого наставником команды был Олег Знарок.

В первом матче после возвращения Билялетдинова, «Ак Барс» проиграл магнитогорскому «Металлургу». Матч закончился со счетом 2:4.



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Айрат Назипов