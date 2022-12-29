Леонов: «Ак Барс» не смог пригласить иностранных тренеров из-за политики
Хоккейный клуб «Ак Барс» вел переговоры с иностранными тренерами, но ему помешала сложная геополитическая обстановка. Об этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал «РИА Новости».
— На сегодня все решения приняты, знаю, что был ряд кандидатур по поводу нового тренера, но, видимо, геополитическая обстановка не позволяет сейчас свои задачи и желания реализовывать. Вернулся наш прославленный Билялетдинов, — сказал Леонов.
Говоря о игре казанцев под руководством предыдущего главного тренера, Леонов отметил, что игра «не складывалась», несмотря на звездный состав. Сейчас же, по словам министра спорта, наметилась положительная тенденция.
Напомним, что главным тренером «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов официально стал 27 декабря. Контракт с ним подписан до конца сезона-22/23. Исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко продолжает работать в клубе в качестве ассистента. До этого наставником команды был Олег Знарок.
В первом матче после возвращения Билялетдинова, «Ак Барс» проиграл магнитогорскому «Металлургу». Матч закончился со счетом 2:4.
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