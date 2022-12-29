Сергей Шойгу сообщил о решении большинства проблем, связанных с частичной мобилизацией

Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что частичная мобилизация в стране завершена, и заверил, что большинство трудностей проблем, связанных с ней, решено. По его словам, сделали это оперативно.

— Было много сложностей, много проблем. Здесь не могу не сказать то, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать: есть проблема — надо решать, — сказал Сергей Шойгу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября, спустя почти 7 месяцев после начала специальной военной операции. О ее завершении Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля.



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Татьяна Демина