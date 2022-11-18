Казанца посадили на 9 лет за финансирование террористов в Сирии

Фото: УФСБ по РТ

К 9 годам колонии строгого режима приговорен 26-летний казанец Абдулвахид Маткасымов. Первые 3,5 года назначенного срока ему предстоит провести в тюрьме — такое наказание за финансирование терроризма назначила осужденному тройка судей Центрального окружного военного суда, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по Татарстану.



Маткасымова задержали сотрудники ФСБ в Казани в мае 2021 года. При нем обнаружили и изъяли мобильные телефоны и сим-карты. После изучения платежей парня его обвинили в пособничестве международному террористическому сообществу «Катиба Таухид валь-Джихад» (его деятельность на территории РФ запрещена, — прим. ред.).

В ходе следствия и суда установлено: по указанию террористов Маткасымов переводил личные средства на нужды боевиков, находящихся на подконтрольной террористам зоне в Сирии.



Сумму переводов спецслужбы не называют.