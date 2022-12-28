Минцифры против запрета на выезд IT-специалистов за границу

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержало инициативу ввести ограничения для IT-специалистов на выезд за рубеж, об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев во время вебинара.

— Считаем, что ограничений никаких не нужно, более того, наверное, в этой ситуации они будут вредными. Наоборот, мы хотим сказать, что ребята, те, кто уехал, — возвращайтесь, спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании, — подчеркнул он.

Шадаев также рассказал о намерении поднять вопрос о расширении списка IT-специальностей, которые позволяют получить отсрочку от призыва на военную службу. Сейчас в списке — 75 профессий.



— Есть ряд специальностей, технических, которые — наверное, надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства, поэтому будем это делать. Все, что сможем провести как IT-специальность, все проведем, — заключил Шадаев.

Глава Комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас рассказал об ограничениях для уехавших россиян. Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. «Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал Андрей Клишас.

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Илина Хакимова