Клишас заявил, что закон об ограничениях для уехавших россиян скоро будет внесен в Госдуму

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Законопроект, согласно которому будут введены ограничения на удаленную работу для уехавших из страны россиян, находится в разработке. Об этом пишет «Коммерсантъ», с ссылкой на главу комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрея Клишаса. Тем не менее издание отмечает, что другие депутаты в беседе с изданием сказали, что им ничего не известно о работе над документом.

Глава комитета также указал, что закон уже скоро будет внесен в Госдуму.



Отметим, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ничего не знает о разработке документа.

— Пока законопроект на эту тему в комитет не поступал. Мне про разработку этого проекта ничего не известно,— сказал он.

Ранее Клишас уже сообщал об ограничениях для уехавших россиян.



— Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать за рубежом, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — сказал он.



Фото: wikipedia.org

Министр финансов склонен не менять статус резидентства для россиян, переехавших за границу, но продолжающих работать дистанционно в российских компаниях. Статус налогов составит также 13%. В октябре Силуанов называл эту идею «вопросом справедливого налогообложения».



С июля по сентябрь число выездов россиян стало рекордным за последние 5 лет и составило 9,7 млн человек. В основном люди летят в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию.



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Илина Хакимова