Зуфар Гаязов об «уроках гостеприимства»: «Я бы не хотел, чтобы им поручали просто мыть тарелки»

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В казанской школе №141 прошел экзамен по «урокам гостеприимства». Проверяли навыки учеников по сервировке стола и обслуживанию гостей президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов и директор Комитета по развитию туризма города, депутат Казгордумы Дарья Санникова.

12 детей из двух школ Казани, сдавшие экзамен, станут официантами ресторанов, входящих в Ассоциацию рестораторов и отельеров Татарстана, уже на зимних каникулах. По словам Гаязова, эта группа ускоренного курса, которая обучилась официантскому мастерству за два месяца. Всего же летом в заведениях будет работать около 50 школьников.

— В летний период не хватает профессиональных официантов, а эти дети хотят быть ими. Я бы не хотел, чтобы им поручали просто мыть тарелки, посуду, таскать грязную посуду. Я бы хотел, чтобы они были профессиональными официантами и смогли получать за это деньги, — рассказал президент Ассоциации корреспонденту «Реального времени».

В этом году проект пилотный. К лету 2024 года планируется привлечь к «урокам гостеприимства» 150—200 учеников школ Казани, которые станут сотрудниками ресторанов ассоциации, а ресторанов, к слову, более 200.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— В этом году, когда был высокий туристический сезон, у нас 70% среди официантов, которые работали в ресторанах города, были школьниками 9—10-х классов. Мы обучали их за две недели, за две недели они получали знания. Кто-то работал учеником официанта, а у кого это хорошо получалось, был просто официантом. После этого мы все взвесили и пришли в школы города, организовали для них бесплатные курсы — «уроки гостеприимства», чтобы они прошли эти курсы не торопясь, спокойненько вместе со своей школьной учебной программой, а потом уже достойно сдали экзамены и стали профессиональными официантами, — так Гаязов обозначил цели проекта.

На XIX сессии городской думы Дарья Санникова отметила, что на данный момент 40% студентов с образованием в сфере туризма не идут работать по профессии. По ее мнению, «уроки гостеприимства» привлекут в индустрию большее число людей.



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Елизавета Пуншева