В 2023 году в Казани увеличится число цифровых билбордов до 153

ООО «Лариса Сити Сэйлс» планирует в 2023 году установить на территории Казани 75 новых цифровых рекламных конструкций. Таким образом, после установки билбордов их число вырастет до 153. Это выведет Казань на третье место в топе городов-лидеров по количеству цифровых билбордов, сообщает пресс-служба компании.

— Мы уведомили Управление наружной рекламы и информации Исполкома города Казани, что до сентября 2023 года мы выберем всю квоту по размещению цифровых экранов формата 3х6 м, которые предусмотрены условиями аукциона, проведенного в 2018 году, — рассказали в компании.

Фото: скриншот

— Мы уверены в скором восстановлении рекламного рынка и поэтому готовимся удовлетворить растущий спрос рекламодателей на цифровые рекламные конструкции, — заявил Илья Фомин, руководитель медиагруппы «Рим», которая занимается продажей рекламных поверхностей ООО «Лариса Сити Сэйлс».

Напомним, что в декабре 2020 года на семи казанских улицах появились восемь билбордов на татарском языке.



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Антон Гаврилов