Казанский «Ак Барс» продлил контракт с Дмитрием Кателевским

ХК «Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Дмитрием Кателевским. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение рассчитано до апреля 2026 года.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел в составе казанской команды 13 матчей и отличился результативной передачей.

Кателевский привлекается к матчам за основную команду с сезона-2020/21. Он провел 28 игр, в которых набрал 2 (1+1) очка. В составе «Барса» форвард принял участие в 111 встречах и набрал 45 (26+19) очков.

Фото: ak-bars.ru

Отметим, что Дмитрий Кателевский принял участие в последнем матче «Ак Барса». На прошлых выходных казанский клуб обыграл команду «Сочи». Матч закончился со счетом 4:3.

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Айрат Назипов