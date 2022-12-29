Эксперты выяснили, что большая часть приложений Google Play содержит вирусы

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества пришли к выводу, что большая часть из 50 приложений в Google Play Store являются фишинговыми. Об этом сообщают «Известия».

Специалисты отмечают, что Google ежегодно утилизирует вредоносные приложения из магазина приложений. Однако риск загрузить на смартфон троянскую программу для пользователя все еще высок.



— Многие так называемые «менеджеры паролей» в Google Play Store на самом деле являются фишинговыми приложениями, предназначенными для кражи паролей людей, — подчеркивают эксперты.

Сообщается, что в каждом приложении присутствует реклама в том или ином виде. По словам специалистов, только в двух из 50 изученных приложений можно отключить рекламу, однако для этого нужна платная подписка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты также обратили внимание на рекламные баннеры, с которыми сталкиваются пользователи приложений. Специалисты отметили, что большие неудобства вызывают баннеры, которые появляются при сохранении пароля, либо заполнении формы логин-пароль. Своим размером они могут занимать до половины экрана гаджета. Такую проблему эксперты выявили в 11 из 50 приложений.

По словам старшего специалиста центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко, главная опасность нажатия на баннер состоит в том, что его содержимое не проверено и чаще неизвестно для разработчиков.

— Известны случаи, когда рекламные баннеры в приложениях размещали мошенники. Таким образом, пользователи могут случайно нажать на баннер и перейти на фишинговые ресурсы. А вот как «обработают» пользователя, который случайно оказался на поддельной странице, уже вопрос социальной инженерии, — отметил он.

Фото: pixabay.com

Напомним, что 21 декабря Антон Кузьмин, руководитель центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART рассказал о дополнительных ИБ-решениях и простых правилах надежной киберзащиты бизнеса. Специалист отметил, что рынок кибербезопасности в 2022 году сильно меняется в связи с увеличением числа кибератак в России.

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Антон Гаврилов