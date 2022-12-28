Политолог оценил предложение провести проверку магазинов перед Новым годом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова провести проверку сетевых магазинов в преддверии Нового года. Об этом он рассказал RT.

— За действиями сет­евых магазинов, особ­енно накануне наступ­ления Нового года, действительно нужен глаз да глаз. Продукт­овый ассортимент нов­огоднего стола в Рос­сии хорошо известен, чем не стесняются пользоваться недоброс­овестные коммерсанты, — подчеркнул собеседник издания.

Орлов считает, что в преддверии праздников традиционно дорожают мандари­ны, апельсины, шампа­нское, коньяк, овощи, мясо, колбасы, сыр­ы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Проверка сетевых магазинов на предмет ценообраз­ования необходима, она продемонстрирует реакцию власти на за­прос общества на соц­иальную справедливость. И это тот случай, когда действия пра­воохранителей не ста­нут восприниматься населением как «комшм­аривание» бизнеса, — считает политолог.

Отметим, что идею проверить сетевые магазины в преддверии Нового года предложили в Госдуме. Идея состоит в том, чтобы не дать крупным российским магазинам необоснованно повысить цены и использовать недобросовестные приемы ведения бизнеса.

Напомним, «Реальное время» подробно описывало сумму трат на новогоднее застолье для жителей Татарстана. Если брать все затраты, связанные с подготовкой и празднованием Нового года, то расходы на семью из четырех человек будут начинаться от 10 тысяч рублей.



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Айрат Назипов