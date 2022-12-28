Политолог оценил предложение провести проверку магазинов перед Новым годом
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова провести проверку сетевых магазинов в преддверии Нового года. Об этом он рассказал RT.
— За действиями сетевых магазинов, особенно накануне наступления Нового года, действительно нужен глаз да глаз. Продуктовый ассортимент новогоднего стола в России хорошо известен, чем не стесняются пользоваться недобросовестные коммерсанты, — подчеркнул собеседник издания.
Орлов считает, что в преддверии праздников традиционно дорожают мандарины, апельсины, шампанское, коньяк, овощи, мясо, колбасы, сыры.
— Проверка сетевых магазинов на предмет ценообразования необходима, она продемонстрирует реакцию власти на запрос общества на социальную справедливость. И это тот случай, когда действия правоохранителей не станут восприниматься населением как «комшмаривание» бизнеса, — считает политолог.
Отметим, что идею проверить сетевые магазины в преддверии Нового года предложили в Госдуме. Идея состоит в том, чтобы не дать крупным российским магазинам необоснованно повысить цены и использовать недобросовестные приемы ведения бизнеса.
Напомним, «Реальное время» подробно описывало сумму трат на новогоднее застолье для жителей Татарстана. Если брать все затраты, связанные с подготовкой и празднованием Нового года, то расходы на семью из четырех человек будут начинаться от 10 тысяч рублей.
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