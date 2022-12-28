За последние сутки в России коронавирус выявили у 6 202 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 6 202 человек, госпитализированы 1 113 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 781 026 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 28 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 110 пациентов. Всего вылечившихся — 21 184 777 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 56 россиян. Всего от инфекции скончались 393 548 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко