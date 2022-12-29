Педиатр: ребенку можно начать давать мед не раньше трех лет

До 3 лет не следует кормить ребенка медом. В случае если он страдает аллергией — мед ему противопоказан и после этого возраста. Об этом рассказала врач-педиатр, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Сухачевская, передает Daily Moscow.

Такие рекомендации связаны с тем, что мед является сильным аллергеном. Также при его употреблении есть риск заражения ботулизмом, из-за чего продукт нельзя давать детям до года.

— Кроме того, не рекомендуется давать продукты, богатые фруктозой, детям в возрасте до 3 лет, потому что может появиться предрасположенность к диабету, — отметила она.

Вводить мед в рацион нужно постепенно: сначала добавлять в каши, молоко, чай или маленькими дозами, смешивая с теплой водой. После этого необходимо наблюдать за реакцией ребенка. Также, по словам Сухачевской, нельзя употреблять мед постоянно, следует делать перерывы на 2-3 недели.

Фото: realnoevremya.ru

Несмотря на высокую концентрацию аллергенов в продукте, от него есть и польза. Мед укрепляет иммунную систему, снижает возбудимость и помогает кальцию усваиваться в организме, добавила педиатр.

Специалисты из университета Торонто провели исследование. Согласно его результатам, мед снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и способствует уменьшению уровня холестерина и триглицеридов.



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Елизавета Пуншева