В Казани эксперты оценили качество мобильного интернета

Информационно-аналитическое агентство Telecom Daily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов «большой четверки» в Казани. Результаты в сетях столицы Татарстана оказались на 10—15% выше, чем по России в целом. По большему числу показателей в городе лидирует МегаФон, что следует из отчета отраслевого агентства.

По оценке Telecom Daily в Казани у МегаФона:

Средняя скорость загрузки к пользователю — 28,3 Мбит/с;

Средняя скорость загрузки от абонента — 19,3 Мбит/с;

Максимальная скорость к абоненту — 275 Мбит/с.

По средней и максимальной скорости к абоненту показатели выше результатов, полученных независимыми экспертами в других сетях.

В рамках исследования специалисты агентства в декабре 2022 года проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование проходило в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по городу в общей сложности около 150 км. Маршрут включал как основные магистрали города, так и спальные районы. Использовались смартфоны с сим-картами четырех операторов связи.

«Казань активно застраивается, также с каждым годом увеличивается число гостей города. Учитывая растущее число пользователей, мы уделяем особое внимание развитию сети в столице республики. При планировании используем технологии big data для анализа активности абонентов. В этом году запустили базовые станции в Московском, Вахитовском, Советском и Кировском районах города — в локациях с наиболее заметным ростом трафика», — сказал технический руководитель Мегафона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.

Работу оператора над развитием сети в Татарстане также ранее отметила в своем исследовании международная компании Ookla. По итогам трех кварталов 2022 года МегаФон демонстрирует лучшие показатели скорости по результатам тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

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