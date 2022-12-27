Бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца приговорили к пожизненному лишению свободы

Фото: t.me/moscowcourts (Арашуковы на заднем плане)

Мосгорсуд приговорил экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к пожизненному лишению свободы. Такое же наказание получил его отец, экс-советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков.

По данным следствия, Рауль Арашуков, которого называют главой ОПГ, совместно с соучастниками совершил хищение природного газа на сумму 4,4 млрд рублей в Ставропольском крае и КЧР, а также растрату денег предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Ему и Рауфу Арашукову также предъявлены обвинения в организации убийств в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова.



Фото: council.gov.ru

Напомним, что Рауф Арашуков и его отец, Рауль, были арестованы в январе 2019 год. Арашукова-младшего силовики задержали прямо на заседании Совета Федерации.



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