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«Ак Барс» обыграл «Сочи»

19:28, 25.12.2022
«Ак Барс» обыграл «Сочи»
Фото: пресс-служба "Ак Барса"

«Ак Барс» обыграл «Сочи». Матч закончился со счетом 4:3 в пользу казанского клуба.

Основное время матча закончилось ничей. В серии буллитов победную для «Ак Барса» шайбу забросил Александр Радулов.

«Ак Барс» обыграл «Витязь» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы в концовке встречи. Казанская команда одолела соперников со счетом 4:3.

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Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

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