«Ак Барс» обыграл «Сочи»
«Ак Барс» обыграл «Сочи». Матч закончился со счетом 4:3 в пользу казанского клуба.
Основное время матча закончилось ничей. В серии буллитов победную для «Ак Барса» шайбу забросил Александр Радулов.
«Ак Барс» обыграл «Витязь» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы в концовке встречи. Казанская команда одолела соперников со счетом 4:3.
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