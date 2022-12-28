Нарколог: «50 г шампанского в час — это край»

Пить шампанское обязательно нужно маленькими глотками, при этом закусывая едой. Об этом рассказал врач психиатр-нарколог Василий Шуров, сообщает Daily Moscow.

По его словам, шампанское быстро всасывается в желудок, вследствие чего раньше приходит опьянение. Печень может переработать только определенное количество спирта в час, поэтому объемы употребляемого алкоголя стоит ограничить.

— Если это сорокоградусная водка, то это 50 г. 50 г шампанского в час — это край. Это тот объем, который организм может перерабатывать без накопления ацетальдегида, без головной боли, — объяснил Шуров.

Напомним, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, как пить за новогодним столом с меньшим вредом для здоровья. В первую очередь, после каждого бокала или рюмки стоит выпивать столько же воды. Так организм предохраняется от обезвоживания.



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Елизавета Пуншева