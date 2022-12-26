Исследование: россияне стали меньше тратить на подготовку к Новому году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Траты россиян на подготовку к Новому году в декабре снизились на 17% к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,8 млрд рублей. К такому выводу пришли аналитики ВТБ.

За две декады декабря жители России потратили на покупку елок и новогоднего декора порядка 675 млн рублей. В первом случае они потратили 133 млн рублей — на 31% меньше, чем год назад.

На 36% — до 290 млн рублей — сократились расходы на елочные игрушки. Менее значительно — на 21%, тоже до 290 млн рублей — уменьшились траты на гирлянды, а на покупку свечей к празднику россияне направили в 3,2 раза больше средств, чем год назад.

Фото: pxhere.com

— При этом к прошлому году объем покупок и траты в большинстве категорий снизились. У россиян есть еще неделя для предновогодних покупок, а живые ели традиционно покупают в последней декаде декабря, поэтому рассчитываем на рост потребительской активности на финише этого года, — прокомментировала старший аналитик Первого ОФД Татьяна Гребенкина.

Напомним, что, согласно исследованию, в преддверии Нового года чаще всего жители Татарстана покупают гирлянды, электронику, парфюмерию, сладости и елочные игрушки.

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Айрат Назипов