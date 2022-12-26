Депутат Госдумы: повышение налогов для уехавших не повлияет на работающих удаленно

Поправки в Налоговый кодекс об отмене послаблений для уехавших из России не затронут тех, кто работает удаленно по найму. Об этом рассказал замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

— Это касается не тех, кто работает удаленно, потому что там есть регулирование — за них работодатель в любом случае платит налоги. И если они нерезиденты, то за них платится налог 30 процентов, — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, основной целью изменения законодательства станут преференции для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, уехавших из России.

— Если они работают по гражданско-правовым договорам, они у нас либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других у нас созданы очень большие преференции — это должно быть урегулировано, — добавил Исаев.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Он отметил, что льготы создавали для тех, кто проживает в России и развивает здесь бизнес. Такие послабления не должны получать те, кто покинул страну, подчеркнул депутат.

Напомним, депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для покинувших страну россиян, в том числе после начала военной операции.

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Айрат Назипов