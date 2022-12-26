На большей части России в новогоднюю ночь температура воздуха будет около климатической нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха на 80% территории России ожидается около и выше нормы. Такие предварительные расчеты озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ниже нормы в новогоднюю ночь температура ожидается в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях. В Якутии она прогнозируется на 4-5°С выше нормы.

В Москве погода в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается «супермягкой» — до +2 градусов, рассказал Роман Вильфанд. Вместе с плюсовой температурой синоптики прогнозируют осадки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Санкт-Петербурге погода в новогоднюю ночь также ожидается теплая. Прогнозируется от -2 до +2 градусов, пишет ТАСС.

Напомним, в Татарстане на этой неделе ожидается похолодание. Ночные температуры опустятся до -18..-20 градусов.

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Татьяна Демина