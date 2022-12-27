Сегодня в Татарстане ожидается до -12 градусов

Во вторник, 27 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется.

Максимальная температура днем составит от -7 до -12 градусов. В Казани ожидается от -9 до -11°С, в Набережных Челнах — от -8 до -10°С.

В Гидрометцентре Татарстана прогнозируют северо-восточный, восточный слабый до умеренного ветер. На дорогах гололедица, местами сильная.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане на этой неделе похолодает. Ночные температуры опустятся до -18..-20 градусов.



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Татьяна Демина