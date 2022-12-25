В начале следующей недели в Татарстане похолодает до -20 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале следующей недели ожидается похолодание. Ночные температуры опустятся до -18..-20 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ночь на понедельник, 26 декабря, температура воздуха ночью составит -4..-9°С, а при прояснениях она опустится до -12°С. Днем ожидается от -2 до -7 градусов, снег и умеренный северо-западный ветер.

Ночью во вторник, 27 декабря, в республике прогнозируется от -9 до -14°С, а при прояснениях — до -18°С. Дневные температуры составят -7..-12 градусов. Установится облачная с прояснениями погода без осадков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В среду, 28 декабря, ночные температуры в Татарстане опустятся до -11..-16 градусов, а при прояснениях — до -20°С. Днем прогнозируется от -6 до -11°С, местами небольшой снег и слабая метель.

В эти выходные в Татарстане наблюдалась плюсовая температура. Специалисты объяснили, что аномально теплая погода со смешанными осадками установилась на Европейской территории России под влиянием глубокого североатлантического циклона.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина