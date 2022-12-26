«Коммерсантъ»: Apple не позволила адаптировать смартфоны под российскую сотовую связь

Российским операторам сотовой связи не удалось достичь договоренности с компанией Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi, которые бы позволили обеспечить в России работу связи на смартфонах iPhone 14, сообщает «Коммерсантъ».



Функции VoLTE и VoWiFi отвечают за улучшение качества связи — на звонки через VoLTE в крупных российских городах приходится порядка 60% голосового трафика.

Как пояснили изданию в пресс-службе «ВымпелКома», возможность применить настройки оператора отсутствует из-за ограничений на стороне Apple.

В МТС отметили, что смогли активировать VoLTE для линейки телефонов iPhone 14, однако у оператора нет уверенности в том, что функция будет работать на всех устройствах. Российским пользователям с iPhone 14 оказалась недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки.

Фото: pixabay.com

Компания Apple осталась лидером рынка по продажам смартфонов в денежном отношении — несмотря на отсутствие официального сервиса и отключение для России некоторых функций. На втором месте Samsung — 31%. Далее идут Poco и Xiaomi (24%). Замыкают цепочку лидеров китайские Tecno (3%) и Realme (8%).



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Маргарита Головатенко