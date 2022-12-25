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В Татарстане сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия

19:35, 25.12.2022
В Татарстане сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

С январь по ноябрь 2022 года зарегистрировали 274 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные Генпрокуратуры России.

Согласно подсчетам надзорного ведомства, в Татарстане за 11 месяцев прошлого года зарегистрировали 391 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия. По их количеству республика занимала 18-е место в России.

По числу выявленных за январь — ноябрь 2022 года преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, Татарстан находится на 24-й строчке. Рейтинг возглавляет Дагестан — 1 097 таких деяний.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за три квартала 2022 года в Татарстане зарегистрировали 216 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. За январь — сентябрь 2021-го их выявили 328.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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