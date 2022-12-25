Правительство одобрило проект закона о стратегическом планировании

Правительство России одобрило проект федерального закона о стратегическом планировании в стране, об этом сообщается на сайте кабмина.



Так, решением властей одобрен проект «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Его внесут в Государственную Думу в установленном порядке.

Фото: duma.gov.ru

Документ предполагает передачу полномочий кабмина по утверждению прогноза научно-технологического развития России совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки прогноза — лично президенту.

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Маргарита Головатенко