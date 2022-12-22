Казанские педагоги заняли призовые места на Всероссийском конкурсе мастер-классов учителей «Туган тел»

Заместитель главы местной администрации Татьяна Агафетова о реализации законодательства о языках Татарстана в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани. По ее словам, в районах функционируют 12 школ и 20 детских садов с татарским языком обучения и воспитания. Охват изучением родного языка оценивается в 27,8%.



В этом году педагоги лицея №23 и школы №113 заняли призовые места на Всероссийском конкурсе мастер-классов учителей родного языка «Туган тел». В международном конкурсе «Джалиловские чтения» приняли участие более 300 учащихся школ и воспитанников детсадов: 26 человек прошли в финал, и десять из них стали победителями.

В Советском районе работают 89 дошкольных образовательных учреждений, и в трети детских садов обучение ведется на татарском языке. С татарским языком обучения есть восемь школ. В целом в Советском районе проживают более 320 тысяч человек разных национальностей, сообщила заместитель главы местной администрации Айсылу Хамзина.

По ее словам, в гимназиях №93 и №125 открыт 71 класс с русским и этнокультурным компонентом, где обучаются 1,1 тыс. детей русской национальности. Более 19 тысяч детей татарской национальности получают образование в классах с обучением на родном языке. Право выбора для изучения того или иного языка в качестве родного остается за родителями обучающихся.

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Маргарита Головатенко