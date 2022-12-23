Российский публицист высказался о «двойных стандартах» руководства США

Публицист Ярослав Белоусов прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который назвал мировую политику «подлой и жестокой». Его цитирует «РИА ФАН».

— Политика никогда не была «доброй» и «беспристрастной». Она такая, какая есть, и винить в этом можно либо всех, либо никого. Американскому руководству же стоило бы обратить внимание на собственные двойные стандарты, которые проявляются в поддержке преступного украинского режима, а также различных экстремистских и сепаратистских течений по всему миру, — сказал публицист.

Как считает Белоусов, западные ценности подверглись «девальвации во всем мире» и за пределами узких групп энтузиастов в них никто не верит.

Фото: pxhere.com

Отметим, что на этой неделе США включили в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Украинских военных планируют обучать управлению этой батареей в третьей стране.

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Айрат Назипов