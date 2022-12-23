В казанских ресторанах и кафе выручка за месяц упала на 15%

В декабре выручка ресторанов и кафе Казани упала на 15% по сравнению с ноябрем. Об этом рассказал руководитель представительства федерации рестораторов и отельеров в Казани Нурислам Шарифуллин.

— В декабре пока мы фиксируем падение выручки к ноябрю — минус 15 процентов в среднем по рынку в Казани, — цитирует его «Коммерсантъ».

По его словам, это связано со снижением потребительского спроса и среднего чека.

Фото: realnoevremya.ru

В частности, во время мобилизации оборот общепита в Казани падал на протяжении трех недель кряду, но через полтора месяца он начал расти.

В ноябре директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова приводила подробности «Реальному времени» о сложившейся ситуации в ресторанном бизнесе Казани. По ее словам, город впервые за 3 года вышел в плюс, а средний чек вырос на 15%.

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Айрат Назипов