Тимур Кадыров, ОП РТ: «Татарстан всегда умел находить компромиссные решения для сохранения единства»

Председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана, заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Кадыров в разговоре с «Реальным временем» прокомментировал законопроект о поправках в Конституцию республики, касающихся наименования должности высшего должностного лица региона. Они утвердили предложенное Комитетом по госстроительству и местному самоуправлению наименование «Глава — Раис Республики Татарстан».

— Это трудное, наверное, для татарстанцев изменение наименования должности. Это действительно имеет большое значение для татарстанцев. Но важно учитывать, что возглавляет республику не наименование, а именно человек. Авторитет Рустама Нургалиевича в этом ключе не вызывает никаких сомнений. Для многих наименование должности «президент», наверное, является ключевым, знаковым вопросом, — сообщил Кадыров.

По его словам, в текущей общественно-политической ситуации, в условиях СВО актуальность приобретает принцип единства публичной власти.

— Поэтому мы видим, что руководство Татарстана и Рустам Нургалиевич, выступая на заседании Госсовета, говорил именно об этом и о том, что изменение наименования должности высшего должностного лица — это не только сильное решение, но и сигнал для внешних наблюдателей, что мы консолидированы вокруг федерального центра и нашего национального лидера. Наверное, изменение в наименовании должности здесь не повлечет каких-то сильных изменений. Текущая политико-экономическая ситуация подталкивает нас к тому, чтобы мы были едины и консолидированы. От этого ни полномочия Рустама Нургалиевича не меняются, ни структура власти не меняется. Это необходимое решение, чтобы все в законодательном плане привести в порядок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана отметил — авторитет Рустама Минниханова показывает, что республика является передовым регионом и в экономических показателях, и в вопросах сохранения межнационального мира и согласия.

— Татарстан как раз таки всегда умел находить компромиссные решения для сохранения единства, для сохранения межнационального, межконфессионального мира и согласия. Все делается с единой целью, чтобы население чувствовало себя комфортно, безопасно, и в созидательном русле республика развивалась. В этом наименовании Республика Татарстан реализовывает свое право на определение, соответствующее историческим национальным культурным особенностям. Здесь мы учли это право. По-моему, это достаточно правильное, взвешенное, обдуманное решение.

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