Контейнеровоз «ФЕСКО Татарстан» встал в ряды флота FESCO

Международная транспортная компания FESCO («FESCO», «Группа») пополнила свой флот контейнеровозом, который назвали «ФЕСКО Татарстан». Грузоподьемность судна составляет 8205 тонн. Вместимость расценивается в 698 TEU (двадцатифутовая эквивалентная единица), сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей — помощника президента РТ.

По словам председателя директоров FESCO Андрея Северилова, морские контейнерные перевозки до сих пор являются ключевым сегментом бизнес-портфеля FESCO. Он также отметил, что свое название контейнеровоз получил не просто так.

— В этом году благодаря личному участию Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова сотрудничество между FESCO и Правительством Татарстана вышло на принципиально новый уровень с целью раскрытия транспортных возможностей региона и его превращения в крупный контейнерный хаб, — отметил он.

Фото: ombudsmanbiz.tatarstan.ru

Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей — помощник президента РТ Фарид Абдулганиев назвал символичным решение о присвоении новому контейнеровозу названия «ФЕСКО Татарстан».



— В своем недавнем послании Госсовету Республики Татарстан президент РТ Рустам Минниханов назвал развитие контейнерных перевозок еще одним резервом расширения рынков сбыта для бизнеса. И здесь очень важно взаимодействие с лидерами рынка контейнерных перевозок, такими как транспортная группа FESCO, наше сотрудничество с которой стремительно развивается, — подчеркнул Абдулганиев.



Напомним, что в конце сентября FESCO сообщала о своих планах в декабре запустить сервис Rail Jet — скоростной поезд между Китаем и Россией, который формируется из грузобагажных вагонов.



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Антон Гаврилов