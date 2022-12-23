Вакансия электромонтажника в декабре вошла в число самых высокооплачиваемых в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вакансия электромонтажника в декабре оказалась одной из самых высокооплачиваемых в Казани, выяснил сервис «Работа.ру». Специалисту готовы платить до 220 тысяч рублей.



Среди требований к кандидату на должность электромонтажника: опыт работы от 1 года и ответственность. Среди его обязанностей — монтаж слаботочных сетей видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Ему придется работать вахтовым методом.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых предложений по работе в Казани стала вакансия автомеханика по ремонту грузовых автомобилей — ему готовы платить до 200 тысяч рублей. Соискателю необходимо иметь опыт работы от 1 года, образование значения не имеет.

Менеджер по тендерам может заработать в Казани как и автомеханик по ремонту грузовых автомобилей — до 200 тысяч. В его обязанности входит подбор торгов, участие в них, а также поставка товаров. Работать предстоит с государственными заказчиками.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Продавцу-консультанту в казанском бутике готовы платить до 150 тысяч рублей. Оператор-наладчик ЧПУ может получать до 140 тысяч рублей. Работодатель готов рассмотреть кандидата с опытом от 1 года.

В Зеленодольске сборщик корпусов металлических судов может заработать до 120 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входит сборка деталей, узлов, секций и блоков, разметка, проверка, контуровка крупногабаритных плоскостных секций со сложной кривизной, а также формирование корпуса судна на стапеле или в доке из секций. Кандидат должен иметь образование не ниже среднего специального, опыт от 5 лет, знать способы проверочных и разметочных работ при формировании судна на стапеле и конструкции корпуса судна.

Напомним, в Набережных Челнах по рейтингу самых высокооплачиваемых предложений по работе в декабре также возглавила вакансия электромонтажника. Ему готовы платить от 90 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова