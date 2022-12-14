Вакансия электромонтажника вошла в число самых высокооплачиваемых в Челнах
Рейтинг самых высокооплачиваемых предложений по работе в Набережных Челнах в декабре возглавила вакансия электромонтажника. Ему готовы платить от 90 тысяч рублей, выяснили в сервисе SuperJob.
На второй строчке расположилась вакансия конструктора. В автограде кандидат может рассчитывать на зарплату от 70 до 100 тысяч рублей.
Остальные позиции заняли вакансии, не связанные с физической работой. На третьем месте рейтинга — должность регионального менеджера по продажам. Платить обещают 75 тысяч рублей.
Четвертое и пятое места заняли менеджер и консультант по развитию международных связей с клиентами. В обоих случаях работодатель готов платить от 60 тысяч рублей.
Отметим, что вышеуказанных специалистов ищут еще в Томске и Оренбурге.
В октябре самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Набережных Челнах стали врач-анестезиолог-реаниматолог, геодезист, машинист бульдозера, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, машинист экскаватора, машинист трубоукладчика.
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