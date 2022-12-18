Мединский будет руководить созданием нового школьного учебника по истории

Фото: Олег Тихонов (архив)/realnoevremya.ru

Владимир Мединский, помощник президента России, будет руководить рабочей группой по созданию нового школьного учебника по истории. На его написание потребуется около года, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

— Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля [создаем], у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники, — приводит ТАСС слова Кравцова.

По его мнению, учебник будет написан «может быть, в течение года, может, чуть дольше».

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин в сентябре подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах. Так, ученики в начальной школе будут изучать русский язык по единой основной программе, а в средней школе по таким программам будут также изучаться литература, история, обществознание, география.

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Илина Хакимова