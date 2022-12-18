Мединский будет руководить созданием нового школьного учебника по истории
Владимир Мединский, помощник президента России, будет руководить рабочей группой по созданию нового школьного учебника по истории. На его написание потребуется около года, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
— Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению. Мы не с нуля [создаем], у нас есть учебники уже по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники, — приводит ТАСС слова Кравцова.
По его мнению, учебник будет написан «может быть, в течение года, может, чуть дольше».
Президент России Владимир Путин в сентябре подписал закон о единых общеобразовательных программах в школах. Так, ученики в начальной школе будут изучать русский язык по единой основной программе, а в средней школе по таким программам будут также изучаться литература, история, обществознание, география.
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