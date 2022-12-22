В День энергетика сотрудники Казанской ТЭЦ-3 получили награды

Фото: Мария Зверева

В честь профессионального праздника на Казанской ТЭЦ-3 (филиал ТГК-16) состоялось чествование сотрудников, отмеченных правительственными, отраслевыми и корпоративными наградами.

— Сегодня наш профессиональный праздник — День энергетика. Он полностью соответствует нашему предназначению: на улице идет снег, пасмурно, а в домах и тепло, и светло. Без энергетиков, без вас, людей, которые работают на станции, невозможно представить нашу жизнь. Вы самые необходимые люди, потому как без тепла и света жить в нашей стране невозможно. Пусть у вас все получается, — обратился к присутствующим генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Чествование сотрудников стало ежегодной традицией ТЭЦ-3. В этом году к наградам различного уровня представили 110 сотрудников.

— Я с 1992 года работаю на Казанской ТЭЦ-3, не ожидал такой награды, очень приятно, когда руководство видит твою работу, — поделился эмоциями заместитель начальника электрического цеха Рамиль Миллибаев. Сегодня его наградили Благодарностью Кабинета министров Республики Татарстан.

По словам награжденного, профессию он ценит за безграничные возможности для профессионального развития:

— У меня не однотипная работа, каждый день ставит новые задачи. Приходится совмещать физический труд с умственным. Скучать некогда, — добавляет он.

Согласен с коллегой и Ранис Мазитов, старший мастер электрического цеха, удостоенный в профессиональный праздник Благодарности заместителя премьер-министра — министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

— В энергетику меня привела любовь к физике и математике. Сейчас в своей профессии ценю возможность каждый день получать что-то новое, двигаться вперед, — отмечает он.

Ведущего инженера Алексея Никитина наградили Почетной грамотой Казанской ТЭЦ-3.

— Свой профессиональный путь связал с энергетикой, так как всегда знал, что буду востребованным, в России специалисты в энергетике нужны всегда. Я знаю, что приношу пользу населению Казани. Осознание этого дает мотивацию работать и развиваться. Сегодняшнее награждение было неожиданным, но приятным. Это значит, что я двигаюсь в правильном направлении и руководство меня ценит как сотрудника, — подчеркнул он.

Радифа Мингалева, фото Марии Зверевой