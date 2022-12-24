В Казани число вакансий для работников энергетической сферы выросло на 87%

Фото: Олег Тихонов

В 2022 году количество вакансий для работников в энергосфере в Казани выросло на 87% по сравнению с прошлым годом. Согласно исследованию «Авито Работа», в среднем их зарплата составляет 40 тысяч рублей.

Как рассказал управляющий директор Артем Кумпель, сфера энергетики стратегически важна для экономики. По его словам, данная отрасль активно развивается: строятся новые электростанции, модернизируются действующие объекты, ведутся разработки по зеленой энергетике. Для работы в этой сфере необходимо профильное инженерное образование.



Фото: Олег Тихонов

— Данная сфера отлично подходит для успешной, длительной карьеры. По нашим данным, соискательская активность в отрасли на «Авито Работе» в этом году выросла на 32%. Для поиска квалифицированных сотрудников компании также все чаще обращаются к помощи онлайн-платформ, — рассказал Артем Кумпель.

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Диана Фатыхова