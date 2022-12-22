На татарстанца завели уголовное дело после получения им таблеток из Индии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в отношении 55-летнего жителя Чистополя завели уголовное дело после получения им международного почтового отправления из Индии. В нем находились 120 таблеток общим весом 35,4 грамма, которые, как установила экспертиза, оказались психотропным веществом «адрафинил».

Мужчину задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Татарстану сразу после получения им посылки. Он уверял, что заказал их после просмотра рекламы в интернете, чтобы улучшить работу мозга.



Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 229.1 УК — незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.



Адрафинил (N-гидрокси-2-(дифенилметилсульфинил) внесен правительством России в перечень наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в стране. Его употребление способствует увеличению концентрации модафинила в организме, повышает активность и бодрость.

За январь — сентябрь 2022 года сотрудники Татарстанской таможни взыскали 2,27 миллиона рублей штрафа при контроле статдекларирования. Они составили 638 протоколов об административном правонарушении по статье 19.7.13 КоАП России.



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Татьяна Демина