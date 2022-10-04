Татарстанские таможенники взыскали при контроле статдекларирования свыше 2 миллионов рублей штрафа

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

За январь — сентябрь 2022 года сотрудники Татарстанской таможни взыскали 2,27 миллиона рублей штрафа при контроле статдекларирования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За первые три квартала татарстанские таможенники составили 638 протоколов об административном правонарушении по статье 19.7.13 КоАП России. Большая часть — 606 — составлена за нарушение сроков подачи статистических форм. Остальные 32 протокола составили за непредставление статистических форм в таможенные органы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Всего за девять месяцев в регионе деятельности Татарстанской таможни зарегистрировано 23 846 статистических форм учета перемещения товаров при взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС.

Напомним, Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов без соответствующих разрешительных документов, совершенную в крупном размере. Речь о клыках и когтях африканского льва, которые пытались провезти в Казань.



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Татьяна Демина