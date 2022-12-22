В Татарстане установили предельную стоимость прохождения техосмотра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана установили предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал Алексей Песошин.

Стоимость техосмотра будет зависеть от типа транспорта. Если говорить о категории М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения — легковые автомобили), то услуга ТО составит 913 рублей.

Если говорить о категории М2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т), то процедура прохождения техосмотра будет стоить 1563 рубля.

Стоимость ТО по категории М3 составит 1888 рублей (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т).

Фото: скриншот документации

Также в документе утвердили стоимость прохождения ТО для спецмашин и других категорий транспортных средств.

Напомним, «Реально время» писало, что техосмотр в регионах России с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%.



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Айрат Назипов