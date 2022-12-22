США вводят новые ограничения против ЧВК «Вагнер»

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Министерство торговли США приняло решение ввести новые экспортные ограничения в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», чтобы ограничить ее доступ к различным техническим средствам. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на американский минторг.

Документ вступает в силу с 21 декабря 2022 года. Ведомство обозначило «Вагнер» в качестве «конечного военного пользователя» — это значит, что группе теперь будут запрещены любые поставки (том числе и по реэкспорту), ряда товаров военного назначения. Отметим, что конкретные их названия не указываются.

Таким образом, как отмечается в документе, министерство торговли США накладывает «дополнительные жесткие ограничения» на возможности ЧВК «Вагнер» приобретать снаряжение и оборудование в интересах спецоперации.

Отметим, что группа была добавлена в черный список минторга США еще в 2017 году.

Ранее стало известно, что в Америке два сенатора внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент США признать ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией. Подобную инициативу также планируется внести на рассмотрение в Палату представителей США.



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Илина Хакимова