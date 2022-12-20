За сутки в Татарстане выявили 103 случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 103 человек. Всего на 20 декабря в республике зарегистрировано 192 390 случав заражения COVID-19.

Госпитализировали за сутки 41 заболевшего. Вылечились за это время от коронавируса 134 пациента, всего — 189 317.

Умерли от COVID-19 с начала пандемии 2 008 татарстанцев. За минувшие сутки новых случаев смерти в республике не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 20 декабря.



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Татьяна Демина