Главное о коронавирусе на 20 декабря: грипп доминирует над COVID-19, спорт и сон в качестве профилактики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 103 человек. Всего на 20 декабря в республике зарегистрировано 192 390 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 189 317 человека, за минувшие сутки — 134. Всего скончались 2 008 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 14 декабря — умер один человек. Госпитализировали еще 41 человека.

По данным на 19 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 108 человек. Всего в республике был зарегистрирован 192 287 случай COVID-19. Кроме того, 103 человека были выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 189 183 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов находится на уровне в 2 008 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 14 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Представители одной семьи могут одновременно заразиться COVID-19 и гриппом

За последние сутки в России выявили 5 994 случая коронавируса, выздоровели 8 109 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 728 409, а выздоровевших — до 21 123 341. Госпитализированы за сутки 1 564 человека. Умерли за сутки 57 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 тысячи человек.



Ношение маски во время эпидемии COVID-19 эффективно защищало от гриппа, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он призвал всех петербуржцев подумать о защите своего здоровья и не пренебрегать ношением масок. Специалист также подчеркнул, что сейчас в Петербурге грипп и ОРВИ особенно быстро распространяются среди детей. По словам губернатора, в конце прошлой недели было зафиксировано 220—240 случаев госпитализации малышей за сутки.

Медики в Псковской области за последние сутки выявили наименьшее число заражений COVID-19, зафиксированное с начала пандемии. Специалисты зафиксировали только два случая заражения. Несмотря на это, в регионе по-прежнему действуют меры защиты от коронавируса. Горожанам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Максим Платонов

Минздрав Кубани рассказал про 12 рекомендаций врача, которые помогут защитить от COVID-19 и гриппа. Советы по профилактике борьбы с вирусами описал специалист краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев. Первый совет для борьбы с вирусами — своевременная вакцинация. Также специалист советует носить медицинскую маску в местах массового скопления людей. Помимо этого, Горячев рекомендует промывать нос, полоскать рот водой с солью, правильно питаться и принимать витамины. Кроме того, он советует своевременно мыть руки, закаливаться, полноценно отдыхать и высыпаться. Не менее важно, по словам Горячева, регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и самолечения.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура заявила, что члены одной семьи могут одновременно заразиться COVID-19 и гриппом. По мнению специалиста, также не исключено заражение гриппом или другой инфекцией. Она также рассказала, что сегодня в регионе зафиксировано уже четыре подобных случая.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что грипп доминирует практически во всех регионах России. По словам эксперта, в 2022 году фиксируется параллельное течение трех эпидемиологических процессов — ОРВИ, коронавируса и гриппа. Однако Горелов утверждает, что лидерство в этом сезоне останется за гриппом. Специалист назвал ситуацию с данным вирусом напряженной.

Британские больницы потеряли более 1 миллиона рабочих дней из-за коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 653 809 779 раз, 6 667 567 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 950 486). На второй строчке — Индия (44 677 422), на третьей — Франция (39 102 670), на четвертой — Германия (37 035 898), на пятой — Бразилия (35 945 063).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 087 672). За ними следуют Бразилия (692 041), Индия (530 677), Россия (385 133, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 795).



За время пандемии было сделано 13 110 262 352 инъекции вакцины против коронавируса.

Отделения Национальной службы здравоохранения Великобритании с октября 2021-го по октябрь текущего года потеряли более 1 миллиона рабочих дней. Это произошло в связи с тем, что врачи из-за последствий перенесенного COVID-19 долгое время не могли вернуться к своим обязанностям. По данным газеты The Times, из-за последствий коронавируса во всех больницах (всего их 91) временно не работали по 70 сотрудников каждого отделения. Сообщается, что все больницы потеряли по 5 913 рабочих дней.

Фото: realnoevremya.ru

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Антон Гаврилов