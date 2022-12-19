Кабмин поручил ввезти в Россию партию американского лекарства от оспы обезьян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России поручило ввезти в 200 упаковок незарегистрированного в РФ лекарства тековиримат американского производства — лекарство предназначено для оказания медицинской помощи больным оспой.



— <…> акционерному обществу «Фармацевтический импорт, экспорт» осуществить в 2022-2023 годах ввоз в установленном порядке не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием тековиримат (по торговому наименованию «Типокс», капсулы 200 мг №42, производитель SIGA Technologies (США) в национальной упаковке зарубежного предприятия-производителя в объеме 200 упаковок, — сказано в распоряжении опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В России с начала вспышки оспы обезьян подтвердились два завозных случая заболевания. Обоих пациентов выписали из инфекционных медучреждений после полного выздоровления.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце ноября стало известно, что оспа обезьян будет иметь название mpox, оно будет отображаться в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



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Маргарита Головатенко