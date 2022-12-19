Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений

Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений и заниматься созданием новой военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин.



Президент России назвал результативными состоявшиеся в понедельник переговоры с Александром Лукашенко в расширенном составе:

— Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества 16 декабря заявил, что сроки формирования единого рынка газа с Россией сорваны.

Президент Белоруссии отметил, что в первую очередь необходимо решить вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики. По словам Лукашенко, одно из пожеланий к российской стороне — создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, промышленные предприятия, компании в сфере услуг и другие работали в равных условиях.



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Маргарита Головатенко