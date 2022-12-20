Диетолог рассказала россиянам про безвредные для здоровья блюда на новогоднем столе

Заведующая областным диетцентром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-диетолог высшей категории Инна Пичугина рассказала, какие блюда приготовить для новогоднего стола чтобы не навредить фигуре. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Специалист не рекомендует есть кожу индейки или курицы. Пичугина советует готовить легкие салаты из зелени и свежих овощей, блюда из запеченного мяса, птицы или рыбы. Помимо этого, диетолог призывает использовать в приготовлении низкокалорийный майонез или соусы. По мнению специалиста, они не содержат много калорий.

Пичугина также советует поставить на праздничный стол домашний холодец и исключить жирные блюда. Она отмечает, что такая пища не сочетается с алкоголем и может вызвать приступ панкреатита.



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— Ограничьте себя в солениях, маринованных овощах и копченостях. От колбасных изделий и сыра тоже лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз, — советует специалист.

Помимо этого диетолог не рекомендует пить много алкоголя и сладких газированных напитков, пакетированных соков. Согласно рекомендациям специалиста, альтернативой данным видам напитка может выступить простая вода, либо домашний морс. Также следует заменить покупные торты и пирожные на фрукты или низкокалорийные десерты, приготовленные своими руками.

Напомним, что 15 декабря сообщалось о снижении стоимости новогоднего салата оливье. Теперь средний чек за порцию салата составляет 93 рубля. Для семьи приготовление такого блюда обойдется в 300 рублей.

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Антон Гаврилов