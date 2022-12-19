Путин вручит госнаграды врио глав ДНР и ЛНР Пушилину и Пасечнику

Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в церемонии вручения государственных наград. Она состоится в Екатерининском зале Кремля.



Врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы ДНР Денис Пушилин удостоены высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством». Такую же награду получат почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков.

Врио главы ДНР Денис Пушилин. Фото: kremlin.ru

Почетное звание «Героя России» присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову. Звание «Мать героиня» присвоено пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Фото: kremlin.ru

Напомним, 30 сентября в Московском Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Владимир Путин до конца 2022 года впервые встретится с главами новых регионов России в их новом качестве. Главы новых регионов, скорее всего, будут обсуждать с президентом открытие на территориях представительств федеральных территориальных органов власти.



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Маргарита Головатенко