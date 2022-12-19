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ВТБ запустил денежные переводы в Иран

17:17, 19.12.2022
ВТБ запустил денежные переводы в Иран
Фото: предоставлено пресс-службой Банка ВТБ

Банк ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам физическим и юридическим лицам. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачевю

Как сообщает «Коммерсантъ», максимальная сумма перевода составляет 20 миллионов рублей и не выше $1 миллиона с комиссией 1% от суммы перевода. Средства начисляются на следующий рабочий день. Однако предварительно требуется открытый счет в иранских риалах.

Вальвачев также выразил уверенность, что международные денежные переводы в Иран будут востребованы.

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Антон Гаврилов
ЭкономикаБанки

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