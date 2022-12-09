В Россию начали ввозить алкоголь по параллельному импорту

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России начались поставки алкоголя по параллельному импорт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на торговые сети.

По параллельным каналам начали возить бренды, которые официально покинули российский рынок, уточнили в «Ленте». Это, например, Jack Daniel's, Grant's, Aberfeldy и так далее.

Цена большинства напитков, ввезенных по параллельному импорту, держится на прежнем уровне. Дефицита алкогольных напитков ретейлеры не наблюдают, а прогнозы относительно спроса на спиртное пока давать рано, утверждают они.



— Наименее доступными на рынке стали виски и французские коньяки, ассортимент в этих категориях обновился сильнее всего. Кроме того, изменился ассортимент настоек, — объяснили в «Ленте».

Допустили появление на полках алкоголя, ввезенного по параллельному импорту, и в «Магните». Развивать работу в этом направлении там готовы «ограниченно».

Вместе с этим перед Новым годом из магазинов могут пропасть некоторые популярные бренды шампанского — Моёt, Veuve Clicquot, Dom Pérignon и так далее. Это связано с тем, что они не включены в список для параллельного импорта.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, что в начале ноября Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В том же месяце орган также внес в список товаров для параллельного импорта продукцию Disney, DC Comics и Marvel.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт. Согласно законопроекту, от уголовной и административной ответственности освобождаются лица, которые ввозят в страну товары без согласия правообладателей.



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Антон Гаврилов