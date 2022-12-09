В Россию начали ввозить алкоголь по параллельному импорту
В России начались поставки алкоголя по параллельному импорт. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на торговые сети.
По параллельным каналам начали возить бренды, которые официально покинули российский рынок, уточнили в «Ленте». Это, например, Jack Daniel's, Grant's, Aberfeldy и так далее.
Цена большинства напитков, ввезенных по параллельному импорту, держится на прежнем уровне. Дефицита алкогольных напитков ретейлеры не наблюдают, а прогнозы относительно спроса на спиртное пока давать рано, утверждают они.
— Наименее доступными на рынке стали виски и французские коньяки, ассортимент в этих категориях обновился сильнее всего. Кроме того, изменился ассортимент настоек, — объяснили в «Ленте».
Допустили появление на полках алкоголя, ввезенного по параллельному импорту, и в «Магните». Развивать работу в этом направлении там готовы «ограниченно».
Вместе с этим перед Новым годом из магазинов могут пропасть некоторые популярные бренды шампанского — Моёt, Veuve Clicquot, Dom Pérignon и так далее. Это связано с тем, что они не включены в список для параллельного импорта.
Напомним, что в начале ноября Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В том же месяце орган также внес в список товаров для параллельного импорта продукцию Disney, DC Comics и Marvel.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт. Согласно законопроекту, от уголовной и административной ответственности освобождаются лица, которые ввозят в страну товары без согласия правообладателей.
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