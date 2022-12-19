Бывшему ректору КФУ Ильшату Гафурову продлили арест

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Мосгорсуд продлил арест экс-ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по найму и предварительному сговору). Он пробудет под стражей до 21 марта.



Напомним, дело Ильшата Гафурова связано с убийством бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Вину он не признает.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский федеральный университет весной расторг с Ильшатом Гафуровым трудовой договор. 26 августа официально представили нового ректора вуза — экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина.

Ильшат Гафуров 2 ноября обжаловал продление срока содержания под стражей. Но добиться изменения меры пресечения он так и не смог.

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Айрат Назипов