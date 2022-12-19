Средняя зарплата на средних и крупных предприятиях Казани составила 62 339 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среднемесячная зарплата в Казани по итогам 9 месяцев 2022 года на средних и крупных предприятиях составила 62 339 рублей, что на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом на XIX сессии Казгордумы IV созыва сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.



— При этом ее рост был нивелирован ростом потребительских цен, — указал он.

По его словам, наиболее высокую среднюю зарплату, превышающую значение по городу в 1,5 раза, получают специалисты в сфере информатизации и связи, научно-технической и финансовой деятельности, а также энергетики.

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Ильдар Шакиров заверил, что Казань по размеру средней зарплаты улучшила свои показатели среди городов-миллионников России. С 6-го места в 2021 году она поднялась на 4-е по итогам текущего года.

— К 2025 году реальная заработная плата увеличится по отношению к 2021-му на 42% и достигнет 70 тысяч рублей по текущему прогнозу, — добавил Ильдар Шакиров.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о минимальном размере оплаты труда в 2023 году. Он составит 16 242 рубля.

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Татьяна Демина